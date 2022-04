Dijital eğitime ilgi katlanarak artıyor

Dijital eğitim çözümleri (Uzaktan eğitim) şirketi Enocta'nın, kurum çalışanı 3 milyonu aşkın kullanıcısına ait verileri derleyerek yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde 2021 yılının aynı dönemine göre, kullanıcıların sistemdeki deneyim süresi ve eğitimi tamamlama oranlarında 2 kat, aktif kullanıcı sayısı, mobil kullanım oranı gibi önemli başlıklarda ise yüzde 50 artışlar sağlandı.

Enocta CEO'su Ahmet Hançer, şirketlerinin sunduğu hizmetlere olan talebin Covid-19 salgınının başladığı 2020 yılında yükselmeye başladığını ve bu talebin artarak devam ettiğini söyledi.

Şirketin artan talebi karşılamak ve daha etkin bir hizmet sunmak amacıyla 2021 yılında öğrenen deneyimini merkezine alan, kullanımı daha keyifli hale getiren yeni eğitim platformunu ve şirket kataloğunda bulunan 5 bin içeriğin tümünü abonelik modeli ile kullanıcılara açtığını hatırlatan Hançer, “Hayata geçirdiğimiz yeniliklerin de etkisiyle, 2021 yılında olduğu gibi, 2022 yılının ilk çeyreğinde de aktif kullanıcı sayımız, eğitimlerimizde geçirilen süre artarak devam ediyor” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde Enocta için bir başka gelişme de çalışan memnuniyeti açısından yaşandı. Great Place To Work'ün düzenlediği, uluslararası standartlar baz alınarak, çalışanların şirketi farklı açılardan değerlendirmesiyle belirlenen ‘Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ve ‘Y Kuşağı İçin En iyi İşverenler' listelerine giren şirket, bu alanda verilen ödüllerini aldı.

Çalışan mutluluğu

Ahmet Hançer, çalışanların çok önemli bir şirket değeri olduğu, çalışan gelişimi ve mutluluğunun şirketlerin hizmet kalitesi ve büyümesinde belirleyici rol oynadığı bir çağda yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Gerek son 30 yılda hayatımızı ve iş süreçlerini değiştiren internet teknolojileri ve uygulamaları, gerekse endüstri 3.0, web 3.0, Metaverse gibi kavramların hayata geçirilmeye başlanması, kendisini sürekli geliştiren, yetenekli çalışanları daha önemli hale getirdi. Dijital öğrenme çözümleri sunan bir şirket olarak çalışanlarımızın gelişimi ve mutluluğunu her zaman önemsedik ve her durumda onların yanında olmayı bir şirket felsefesi olarak benimsedik. Pandemi döneminde çalışanlarımız ile yakın iletişime daha çok önem verdik, sağlıklarını her şeyin önünde tuttuk, gerekirse psikolojik destek verdik. Evden çalışma dönemine uygun yan haklar ve ihtiyaçlarını giderecek çözümleri çeşitlendirdik. Dileyenlerin kullanımına açık şekilde içerisinde bulunan herkesin rahat edeceği, grup çalışması yapabileceği, geniş, yeşil bir işyeri oluşturduk. İşyerimiz Kalforniya merkezli tanınmış ofis tasarımı portalı ‘Office Snapshots' tarafından yapılan, ‘2020 yılının en popüler 25 ofisi' değerlendirmesinde, ikinci sırada yer aldı. Bu süreçte, zorlu koşullarda bir yandan artan talebi karşılarken, bir yandan da çok önemli yenilikleri hayata geçirdik. Pandemi döneminde çok önemli başarılara imza atan ve şirketimizi ‘Türkiye'nin En İyi İşverenleri' arasına dahil eden çalışanlarımızı kutluyor ve onlara teşekkür ediyorum.”

Sürekli yenilik

Hançer, iş dünyasında yaşanan hızlı değişim nedeniyle yetenek açığının kapatılması, hayat boyu öğrenme gibi kavramların öneminin anlaşılmaya başlandığını, Dijital Çağın gereği olarak bu eğilimin artarak devam edeceğini belirterek, “Şirket olarak 20 yıldır kesintisiz bir gelişim süreci yaşıyor, bir yandan artan talebe büyük bir heyecanla yanıt verirken, diğer yandan dünyadaki trendleri yakalayan teknolojik yeniliklere yatırımlar yapıyor, teknolojimizi ve içeriklerimizi zenginleştiriyoruz. 2022 yılında da hem Enocta Platform hem de Enocta Katalog ürünlerimizin yenilikleri ve geliştirmelerine devam ediyoruz. Bu öğrenme deneyimini yaygınlaştırmak, yurt dışı projeleri ile etki alanımızı büyütmek önemli hedefimiz. Yeni nesil teknolojileri etkin kullandığımız içerik tipleri, gelişim alanlarında konu çeşitliliği, makine öğrenmesi ve yapay zeka ile kişileştirilmiş eğitim deneyimi oluşturabilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrenenlerin, paydaşların ve sektörün tercihlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, veriye dayalı kararlar ve projelerimizle sektöre değer katmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Platformun kullanıcılarından derlenen verilere göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıl aynı döneme göre Enocta dijital öğrenme dünyasında şu gelişmeler yaşandı:

Aktif kullanıcı sayısında yüzde 50 artış

Kullanıcıların sistemdeki deneyim süresinde 2 kat artış

Enocta Platformu sisteme giriş sayısında yüzde 50 artış

Mobil kullanım oranında yüzde 50 artış

Eğitim tamamlanma oranında 2 kat artış