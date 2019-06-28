Dijital kredilere yoğun ilgi

Vatandaşlar borç almak için geleneksel bankacılık seçeneklerine alternatif olarak fintech olarak adlandırılan online karşılaştırma platformlarına yöneliyor. Özellikle bankalararası kredi faiz oranlarında görülen farklar nedeniyle, tüm bankaların faiz oranlarını aynı anda karşılaştırabilen platformlar, önemli bir maliyet avantajı sunduğu belirtiliyor. Hesapkurdu.com'un ziyaretçi analizine göre, son 5 yılda Türkiye'de online kredi karşılaştırma sayısı yüzde 120 artarak aylık ortalama 1,5 milyon sorguya ulaştı. En yüksek artış yüzde 140'la ihtiyaç kredilerinde yaşanırken, online kredi karşılaştırmalarında konut kredileri yüzde 130, taşıt kredileriyse yüzde 50 artış gösterdi. Kullanıcılar, 2019'un başından bu yana toplamda 8 milyonu aşkın kredi karşılaştırması yaparak yeni bir rekora imza attı. Yakalanan bu ivmenin, online kredi karşılaştırma platformlarının geleneksel bankacılık faaliyetlerindeki rolünü yakın zamanda daha da artırması bekleniyor.

Dijital kredide en çok talep ihtiyaç kredisine

Kredi hesaplama sitesi Hesapkurdu.com'a göre, kullanıcılar yüzde 50 oranla en çok ihtiyaç kredisi karşılaştırması yaparken, yüzde 40 oranında konut kredisi sorguluyor. Söz konusu araştırmalar sonrasında dijital platformlar üzerinden yapılan kredi talebinde ise yüzde 80 ile ihtiyaç kredisi önde.

Kredi faizlerinde bankalararası makas açılıyor

Global piyasalardaki dalgalanmalar, para politikaları, enflasyon ve birçok farklı etken kredi faizlerinde değişkenliğe yol açıyor. Kredi faizlerinin yanı sıra taban ve tavan faiz oranları arasındaki makasın da gittikçe açıldığını belirten Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan, "İhtiyaç kredilerinde en yüksek ve en düşük faiz arasındaki fark 2016 yılında yüzde 15 iken içinde bulunduğumuz Haziran ayında bu fark yüzde 70'e ulaştı. Daha açık ifade etmek gerekirse, tüketiciler kredi çekeceği zaman daha düşük faiz sunan bir banka her zaman bulunabilir" dedi.

"Aynı kredi için binlerce lira fazla geri ödeme yapmayın"

Bankaların sunduğu kredi faizleri arasındaki farkın doğrudan tüketiciye yansıdığını belirten Onur Tekinturhan, "Tüketicilerin aynı tutar için ödemeleri gereken miktarın ciddi oranda farklılaştığını görüyoruz. Örneğin 10 bin liralık ihtiyaç kredisi kullanmak ve 60 ayda geri ödemek isteyen bir tüketiciye, bir banka 18 bin liralık diğeri 22 bin 500 liralık maliyet çıkarabiliyor. Bankalar arasında karşılaştırma yaparak sizin için en uygun krediyi seçebilir, yüzde 22'ye varan tasarruf sağlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.