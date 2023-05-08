Dijital Kurye'nin 2023 hedefi iki milyon işlem

Geleneksel sözleşme taşımacılığını dijitalleştiren Dijital Kurye Platformu 2023'e hızlı başladı. Dijital Kurye CEO'su Oral Başer, Dijital Kurye'nin sahada olduğu 2022'nin son sekiz ayında 25 bine yakın işlem gerçekleştirdiğini, sadece 2023'ün ilk dört ayında işlem rakamının 125 bini geçtiğini söyledi. Sözleşme taşımacılığı hizmeti kapsamında, imzalatılmak istenen belgelerin, dijital olarak doğrulanan kişilerle uzaktan ya da kapıda imzalatılmasını, imza süreci tamamlandığında da belgenin hem gönderici hem de imzacı ile paylaşılmasını sağlayan platformun doğru müşteriye ulaşma konusunda yüzde 99,2'lik bir başarı oranına sahip olduğunu vurguladı.

İmza işlemleri dakikalar içerisinde tamamlanıyor

Bugün telekomünikasyon, bankacılık, finans, enerji sektöründe önde gelen pek çok firmaya dijital kontrat yönetimi ve uzaktan müşteri edinim süreci alanlarında hizmet sunduklarını ifade eden Oral Başer, kapıda dijital olarak gerçekleştirilen kimlik doğrulama işlemleriyle birlikte sözleşme imzalama süreçlerinin üç ila dört dakika içerisinde tamamlandığını kaydetti. Kart aktivasyonu gibi işlemlerde bile kuryelerinin 10 dakikadan kısa sürede işlemleri tamamladığının altını çizen Başer, müşterilerine güvenli ve hızlı hizmeti bir arada sunduklarını söyledi.

Sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor

Başer, kuryelerinin tamamladığı sözleşmelerin ortalama sekiz ve üzeri sayfa kâğıt tuttuğunu, ancak Dijital Kurye Platformu'nun tüm işlemi dijital ortamda gerçekleştirdiği için sürdürülebilirliğe de büyük katkı sağladığını dile getirdi. Başer, “2022 ve 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz işlemlerle 750 bin sayfayı aşkın kâğıdın kullanılmasını önledik. Bu yıl bu rakamın 12 milyona, yani yaklaşık bin 200 ağaca ulaşacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Halen 81 ilde binin üzerinde kurye ile hizmet verdiklerini kaydeden Oral Başer, 2023 sonunda kurye sayısında yüzde 100'lük artış hedeflediklerini belirtti. 2023'te ürün yelpazelerini de genişletmeye hazırlandıklarını vurgulayan Başer, yakın dönemde platform üzerinden fatura tahsilatı hizmeti sunma konusunda çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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