Dijital medya kapılarını Metaverse teknolojisine açacak

Anadolu Üniversite'sine bağlı Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Yöneticisi Doç. Dr. Levent Yusuf Şahin, yeni dönem teknolojisi olacak Metaverse hakkında açıklamalarda bulundu. Yusuf Şahin, dijital medyada oluşturulan bilgi kirliliği sayesinde toplumların kolay bir şekilde manipüle edildiğini ve Metaverse teknolojisi için yapılan birtakım çalışmalardan bahsederek, “Sinir hücrelerimize birtakım sinyaller gönderilmesi ve sanal gerçeklik deneyiminin dışarıdan donanımla değil, doğrudan zihnimizle oluşturulabilmesi gibi bir durum söz konusudur.” dedi.

“Metaverse 10 yıl içerisinde hayatlarımızdaki yerini alacaktır”

Şahin, internetin ilk defa sınırlı kullanıcı sayısıyla hayatımıza girdiğinde epey statik bir yapıda olduğunu, fakat günümüzdeki Web arayüz standartlarının gelişimi ve Wikipedia Zero teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birçok insanın bir araya geldiği dijital ortamdaki enformasyonu üreten bir platform olduğunu anlattı. Doç. Dr. Levent Yusuf Şahin, “İnternetin geleceği olduğunu söylenen Metaverse Teknolojisi, uzun bir süredir konuşuluyor olsa da geçtiğimiz aylarda popüler bir sosyal medya uygulamasının çatı şirketi olarak adını meta yapması ve bunun için 10 milyar dolarlık bir servet harcaması, meseleyi epey gündemde tuttu. Metaverse, aslında günümüzdeki internet yapısına üçüncü bir boyutun katılması olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, özellikle artırılmış gerçekliğin süreçlere dâhil edilmesidir. İnternet bant genişliği biraz daha hızlandığında ve özellikle sanal gerçeklik donanımları daha kullanışlı bir yapı almaya başlayacağı 10 yıl içerisinde, hayatlarımızdaki yerini alacaktır” dedi.

“Metaverse dünyasında da verilerimiz paylaşılacaktır”

Web teknolojisin en az 30 yıllık gelişimi sonucu bugünlere ulaşması ve teknoloji standartlarının gelişmesi, çok yakın bir zamanda Metaverse dünyasının insanlara kapılarını açacağını vurgulayan Şahin, “Metaverse teknolojisi, avantajları olduğu gibi birtakım tehlikeleri de beraberinde getirecektir. Nasıl ki sosyal medya üzerindeki tıklanmalar veya diğer etkileşimler sonucu bize ait olan verilerin bazı şirketlere gidiyor olması, aynı şekilde Metaverse dünyasındaki verilerimiz de paylaşılacaktır” diye belirtti.

“Dijital güvenlik konusu hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir”

"Dijital medyaya sunduğumuz bilgilerle, toplulukların kolay bir şekilde manipüle edilip yönlendirildiğini görüyoruz" diyerek, sosyal medyanın ehemmiyeti konusunda açıklamalarda bulunan Yusuf Şahin, “Dünyada marka olmuş bir sosyal medya sitesinin, ABD başkanlığı seçiminde yaptığı manipüle sonucu milyarlarca dolar kaybetmişti. Öteki taraftan uzun vadede düşünürsek bu tip teknolojilerde sanal gerçeklik deneyiminin oluşturulabilmesi için, Elon Musk tarafından bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan birinde, sinir hücrelerimize birtakım sinyaller gönderilmesi ve sanal gerçeklik deneyiminin dışarıdan donanımla değil, doğrudan zihnimizle oluşturulabilmesi gibi bir durum söz konusudur. Bu da tabi, başka güvenlik problemlerini beraberinde getiriyor ve bilgisayar teknolojisinin geliştirilmesinden dolayı oluşan dijital güvenlik konusu, hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir” diye söyledi.

Oğulcan Öner

