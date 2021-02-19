Dijital öğretmenler projesinin yeni dönemi başvuruları başladı

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen ve ilk döneminde 1.000 öğretmenin dijital beceriler edinmesine katkıda bulunan Dijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuruları 9 Şubat'ta başladı. Öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve bu becerileri ilkokul-ortaokul öğrencilerine aktarmalarını hedefleyen projenin yeni döneminde 15 ilden 1.000 öğretmene ulaşılacak. Eğitimleri alan öğretmenlerin yaklaşık 30 bin öğrencinin dijital okuryazarlık becerileri kazanmasına katkıda bulunması amaçlanıyor. Projeye başvuru alınacak iller ise şöyle sıralanıyor: Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun, Trabzon, Van.

Alper Gökgöz: "Projemizin ulusal ve uluslararası çapta takdir edilmesinden mutluyuz”

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan bir kurum olduklarını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak, gelecek nesillere etki edecek en önemli alanlardan birinin eğitim olduğuna inanıyoruz. Dijitalleşmeyi temel alan ve odağında öğretmenlerin olduğu bu projeyi Ekim 2020'de paydaşlarımızla ve destekçimizle beraber hayata geçirdik. Projemizin kısa sürede kabul ve takdir görmesinden çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Dijital Öğretmenler projemizin, uluslararası Global Business Excellence Awards'ta "Üstün Topluluk Girişimi" ve "Üstün Eğitim Hizmeti" ödülleri ile Türkiye'de PSM Awards 2020 Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül'e layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz. Bununla beraber bizim için en büyük ödül eğitime katılan öğretmenlerden aldığımız olumlu geri dönüşler ve bu program sayesinde eğitime verdiğimiz katkı oldu” dedi.

Sezai Hazır: “Dijital Öğretmenler projesi öğretmenleri dijital dönüşümün önemli bir aktörü olarak konumlandırması itibariyle benzerlerinden ayrılıyor”

Dijital dönüşümün içselleştirilmesi ve tabana yayılması sürecinde, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu sürece hazırlamada öğretmenlerin üstlendiği role vurgu yapan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “Çocukların ve gençlerin Türkiye'nin dijitalleşme sürecinin bir parçası haline gelmesinde önemli bir aktör olan öğretmenleri merkeze almasıyla benzerlerinden ayrılan bu projenin, kısa bir süre zarfında böylesine ilgi görmesi ve ödüllere layık görülmesi bizleri çok memnun etti. Salgın döneminin zorlu koşullarında büyük emek sarf ederek eğitim ve öğretimin devam etmesi için büyük bir çaba harcayan öğretmenlerimizin, dijital okuryazarlık becerilerine yönelik yoğun bir eğitim periyoduna gösterdikleri ilgi bizlere hedef kitleyi ne denli doğru belirlediğimizi gösterdi. Projenin bu denli bir etki oluşturması ve başarılı olmasının arkasında doğru iş birliklerinin yattığının da altını çizmem gerekir. Bu anlamda, projeye verdikleri katkılardan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay: “Projeyi, öğretmenlerimizi merkeze alarak, “iş içinde” öğrenecekleri bir pedagojik yaklaşımla temellendirdik”

ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma-Uygulama Merkezi ve ODTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, “ODTÜ ekibi olarak, Dijital Öğretmenler projesiyle teknolojiyi daha etkili ve verimli bir eğitim sunmaları için bir “kaldıraç” olarak kullanmak üzere öğretmenlerimizin ellerindeki araçları çeşitlendirmeyi amaçladık. Bu projeyi, öğretmenlerimizi merkeze alarak, dijital teknolojileri birinci elden deneyimleyecek “iş içinde” öğrenecekleri bir pedagojik yaklaşımla temellendirdik. Canlı ve asenkron derslerle dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimine önemli bir destek verdik. Öğretmenlerimiz eğitim öğretim süreçlerinde kullanabilecekleri pek çok dijital teknolojiyi ilgili kavramsal çerçeve içinde öğrenme ve birinci elden deneyimleme fırsatı yakaladılar. Asenkron derslerin yanı sıra, akademisyenlerimizin rehberliğindeki canlı dersler, öğretmenlerimizin deneyim paylaşımına ve kendi aralarındaki etkileşimine olanak sağladı. Öğretmenlerimiz, çağımızın gerekliliği olan beceri ve yetkinlikleri, onların tabiriyle samimi, içten bir aile ortamında deneyimlediler. Öğretmenlerimiz, dijital teknolojileri kullanma becerilerinin ve kendilerine olan özgüvenlerinin arttığını, öğrendiklerini derslerinde öğrencilerini de sürece dahil ederek uygulamaya geçirdiklerini belirttiler.”

Sertifika verilecek

Proje ile dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, kreatiflik ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri öğretmenlere aktarılacak. İki bölümden oluşan projenin ilk bölümü 10 hafta sürecek. Çevrim içi canlı ve video derslerinden oluşacak ilk bölümün ardından seçilecek 100 öğretmene sanal gerçeklik üzerine ileri seviye eğitim sağlanacak. Eğitime katılan öğretmenlere sertifika verilecek.

Yeni dönem başvuru süreci başladı

Projeye MEB'e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri 14 Mart 2021 tarihine kadar https://form.jotform.com/210242001289947 sitesi üzerinden başvurabilecek. Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor. Dijital öğretmenler projesi hakkında daha fazla bilgi için https://dijitalogretmenler.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.