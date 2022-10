'Dijital okuryazarlar her sektörde başarılı olabilir'

Üniversite kayıtlarının ve ek tercihlerin tamamlanmasıyla beraber yeni akademik yıl başlıyor. Günümüzde dijitalleşmenin etkisiyle öğrencilerin kariyer seçimi ile ilgili öncelikleri de değişiyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, dijital okuryazarlığa vurgu yaparak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Rektör Karadeniz, “Pandemi döneminde dijital teknolojiler üzerinden yoğun bir şekilde öğrenciler online eğitimler alarak dijital okuryazarlık becerilerini de geliştirdiler. Böylece dijital teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı iş hayatına geçtiklerinde de hangi sektörde olursa olsunlar başarılı olabileceklerdir” dedi.

“Yeni teknolojileri öğrenmeye devam edin”

Pandemi döneminde iş hayatının da dönüştüğünün altını çizen Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “İş hayatında dijital teknolojiler daha hızlı bir şekilde iş süreçlerine adapte edilmeye başlandı. Bundan sonraki evrelerde şirketler, iş hayatına geçişte bütün mezunların dijital okuryazarlıklarının olup olmadığına bakacaklar. O yüzden öğrencilerin pandemi döneminde edindikleri dijital yetkinlikleri destekleyecek çalışmalar yapmaları gerekiyor. Yeni teknolojileri öğrenmelerinde ve dijital yetkinliklerini arttırmak için çalışmalara dahil olmalarında fayda var" dedi.

Bilgi okuryazarlığının önemine değinen Karadeniz, “Dijital teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşma, bilgiyi tekrardan bir üretim halinde kullanabilme becerisi 21. Yüzyıl becerisidir. Öğrencilerin bu becerilere de sahip çıkmalarında fayda var. Bu sene BAU olarak bizler yüz yüze eğitim ağırlıklı olarak başlıyoruz. Ağırlıklı olarak hep yüz yüze derslerimiz olacak ama dijital teknolojilerin getirdiği artıları da kullanmaya devam edeceğiz. Örneğin, yurt dışında herhangi bir uzmanı, sektörden bir yöneticiyi veya başka bir üniversitedeki bir hocayı derslerimize davet etmeye devam edeceğiz. Çünkü hali hazırda kurduğumuz hibrit sınıflarımızda tüm alt yapımız mevcut. O yüzden öğrencilerimizin dünya ile etkileşimlerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Global mobiliteyi arttırmak gerekiyor”

Öğrencilerin global bir eğitim ağı içinde farklı ülkelerdeki merkez ve kurumlardan da faydalanması gerektiğini belirten Şirin Karadeniz, “Pandemi döneminin sonrasında artık global mobiliteyi eskiden olduğu gibi arttırmak istiyoruz. O anlamda öğrencilerimiz için özellikle Amerika'da, Avrupa'da, Orta Asya'da yani farklı coğrafyalarda alanlarına özgü olarak alan gezileri, dersler, kış okulları, yaz okulları, sertifika programları, stajlar gibi mobiliteyi arttıracak projeleri arttırıyoruz. Bu onlar için çok güzel bir deneyim oluyor. Her fakültede hocalarımız ve uluslararası birimimiz bunun üzerinde çalışıyor. Bu sene en önem verdiğimiz şeylerden biri de bu. Öğrencimizin fiziksel mobilitesini pandemi sonrasında arttıracak, onların alanlarına, mesleklerine ilişkin kariyer ve entelektüel gelişimlerini destekleyecek ve mesleki becerilerini geliştirecek imkanlar sağlamaya devam ediyoruz. Bunun için her fakülte üzerinde benzer programları ve etkinlikleri arttırıyoruz” dedi.

Öğrencilerin artık dünyaya açılmak istediğinin de altını çizen Prof. Dr. Karadeniz, “BAU Global Eğitim Ağı içerisinde yer alan programlardan yararlanan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, global bir eğitim ağı içinde farklı ülkelerdeki merkez ve kurumlardan da faydalanabiliyorlar. Bunlardan biri olan Dual Up sistemi ile öğrencilerimiz Berlin International University of Applied Sciences'da sunulan programlarda derslik denkliğini sağlayarak 1 yıl Almanya'da okuyarak çift diploma sahibi olmaya hak kazanıyor. Diploma, AB sınırları içerisinde kabul görüyor ve öğrencilere yüzde 25 burs sağlanıyor. Benzer durum bir diğer BAU Global kuruluşu olan MLA College için de geçerli. Öte yandan öğrencilerimizi Erasmus eğitim ve stajlarına Avrupa'ya gönderiyoruz” dedi.

Modern eğitim modelini dijital imkanlarla buluşturan: Nomad Campus

Bahçeşehir Üniversitesi'nin kurulduğu ilk günden itibaren eğitim teknolojilerinde verimli kullanımına yönelik birçok çalışma yürüttüğünü ve yenilikçi uygulamalar gerçekleştirdiğinin altını çizen Karadeniz, “2 yıldır geliştirerek hayata geçirdiğimiz 'Flexi BAU' modeli ve bu model çerçevesinde olan Nomad Campus konsepti, Microsoft Teams uzaktan eğitim sistemlerimiz aracılığıyla çeşitli ülkelerden öğrencilerin bir araya gelerek küresel bir soruna çözümler ürettikleri ve ortak çevrimiçi çalışmaları beraber yürüttüğü bir platform. Buradan kazanımları ile öğrencilerimiz, global çalışma deneyimi elde ederek uluslararası şirketlerde işe hazır olma yetkinliklerini arttıracaklardır. Bu konuda önce Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz ile bir pilot çalışma gerçekleştirdik ve önemli bir başarı elde ettik. Bu çalışmayı diğer tüm fakültelerimizde de aynı sistem üzerinden yürüteceğimizi belirtmek isterim” dedi.

İş dünyasında fark oluşturacak sosyal sorumluluk dersleri

Sosyal sorumluluk konusunda öğrencilerin portfolyolarını güçlendirmek üzere Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduklarını belirten Karadeniz, “Bu sene öğrencilerimizi iş dünyasında farklılaştıracak önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tüm fakültelerimizin katkılarıyla Sosyal Etki ve Sorumluluk Komisyonu oluşturarak, Topluma Hizmet Uygulamaları ve Gönüllülük derslerimizi açtık. Bu dersleri farklı sivil toplum kuruluşları ile organize ediyoruz. Öğrencilerimiz halihazırda sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlardı fakat vereceğimiz bu derslerle birlikte kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yaparak ve bunlardan aldıkları sertifikasyonları ve deneyimleri kendi portfolyolarına ekleyip CV'lerini düzenleyecek ve kendilerini iş dünyasında farklılaştıracaklardır. Bir gün CEO olduklarında veya herhangi bir kurumun belirli yönetici pozisyonlarına geldiklerinde yapacakları işlerden biri de bu olacak. Bu yüzden, ilerideki liderliklerine hazır olacakları aşamaya şimdiden onları hazırlamak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

