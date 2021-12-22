'Dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlar sürecek'

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in dijital servislere yönelik yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erkan, “Pandemi ve sonrasında dünyada ve ülkemizde dijitalleşme şirketlerle hızlanıyor. Dönüşüm etkisi şirketlere büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

Turkcell'in dijital servislere olan yatırımlarının süreceğini belirten Murat Erkan, bu alandaki yatırımların getireceği fırsatlara değindi. Erkan, şöyle konuştu: “Şirketlerdeki dijital dönüşümünün 2022'de hızlanarak devam edecek olmasıyla birlikte dijital iş çözümleri tarafında da iş hacmimizin aynı doğrultuda artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni nesil dijital ödeme çözümleri de dijitalleşmenin hızlandığı bu dönemde bize büyük fırsatlar sunuyor. Hızlı dijitalleşme dönüşümü beraberinde siber güvenlik konusunda riskleri ve bu risklere karşı yatırımları ve önlemler almayı da gerekli kılıyor. Bu alanda hem bireylere hem de kurumlara sunduğumuz yeni çözümleri, ‘Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın diyerek, veri merkezleri ve siber güvenlik gibi konularda yaptığımız yatırımlarla birlikte sürdüreceğiz.

Operatör olarak halihazırda odak noktalarımız olan dijital servisler, techfin uygulamaları ve dijital iş çözümleri önümüzdeki yıllar için büyük fırsatları beraberinde getirecek. Özellikle dijitalleşmenin kritik bir bacağı olan techfin alanı, önemli bir potansiyel barındırmasıyla dikkat çekiyor. Biz de bu potansiyeli doğru kullandık ve techfin alanında 11 binden fazla üye iş yerine geniş yelpazede servis sunan Paycell'in Android POS cihazı, Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk Android POS oldu. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillenen Paycell Android POS; tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunarak üye iş yerlerine maliyet avantajı ve verimlilik sağlıyor.

Üye işyerleri, kendi satış uygulamalarını ya da Paycell Android marketten indirdikleri diğer uygulamaları Paycell Android POS üzerinden kullanabiliyor. Paycell olarak techfin alanında geniş yelpazede sunduğumuz yenilikçi çözümlerimizle ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Akıllı telefonlara geçiş döneminde yaşadığımız büyük değişim gibi, POS cihazları dünyasında da bir devrim yaşanıyor. QR tabanlı ödeme deneyimi ve Paycell Android POS ürünümüzle, Türkiye'nin nakitsiz bir toplum olması için yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanındayız.”