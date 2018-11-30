Dijitalin liderleri IoT ve dijital dönüşümün etkilerini konuştu

Software AG, Innovation Tour etkinliklerinin İstanbul ayağında işini dijitale taşımak isteyen profesyonelleri, inovasyonun liderleriyle bir araya getirdi. Bu yıl 'Dijital Deneyimi Keşfet' temasıyla 28 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen etkinlik, nesnelerin interneti ve dijital dönüşüm konularına ilgi duyan sektör liderlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Değer odaklı bir dijital dönüşümün beş adımı

Innovation Tour 2018 İstanbul'un açılış konuşmasını gerçekleştiren Software AG Türkiye Genel Müdürü Ebru Kılıç Eker ve Software AG Orta Doğu & Türkiye Başkan Yardımcısı Ahmad Salama, mevcut değerlerden ödün vermeksizin uygulamaya alınacak bir dijital dönüşümün beş temel aşamadan oluştuğunu vurguladı.

Şirket, etkinlikte dijital dönüşüm çalışmalarını şöyle açıkladı: "Software AG'nin dijital dönüşüm yaklaşımında ilk adımı eşsiz bir müşteri deneyimi oluşturmak. Dijital dönüşümü müşteri odaklı bir yolculuk haline getiren şirketler, doğru çözümler ve doğru yatırımlarla başarıya ulaşacak. Dijital dönüşümü etkin biçimde gerçekleştirmek için, müşteriye değer sağlamak için veriden faydalanmak gerekiyor. Software AG dijital dönüşümün üçüncü adımında modern bir mimari oluşturmayı öneriyor. Uçtan uca entegre çözümlerin sağladığı süreç verimliliği hem şirketler hem de müşteriler için avantaj sağlıyor. İş dünyası, dijital dönüşüm yolculuğunun dördüncü aşamasında nesnelerin interneti teknolojisinden faydalanarak, fiziksel ve dijital dünyaları birbirine bağlıyor. İnternete ve birbirine bağlı çalışan sensörler ve ortaya çıkan veriyi yöneten ileri düzey çözümler, iş süreçlerine sınırsız farklı senaryoda fayda sağlayabiliyor. Beşinci aşamada ise dijital dönüşüm stratejisini ve vizyonunu belirleyen yöneticilerin bir CIO kılavuzluğunda hareket etmesi tavsiye ediliyor".

Nesnelerin internetinde başarının sırrı: 'Küçük başla, hızlı ölçekle'

"Ölçeklenebilir dijital değer nasıl oluşturulur?" başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Software AG Endüstri Çözümleri Başkan Yardımcısı Sven Roeleven, IoT projelerinin başarıya ulaşması için dönüşümün küçük bir iş birimiyle başlaması gerektiğine dikkat çekti.

Bu iş biriminde başarı sonuç alındığında ise hızlı bir ölçeklendirme süreci şirketleri beklediğini kaydeden Roeleven, "Nesnelerin interneti ile dijital değer oluşturmak için gerekli gelir ve verimlilik artışının etkin biçimde sağlanabilir. IoT ile kolay uygulanabilir, düşük maliyetli ve hızlı dönüş sağlayan projeleri hayata geçirmek mümkün oluyor. Böylelikle şirketler hızlı hatalar yapsalar da, kayda değer bir kayıp yaşamıyor. IoT, kurumlara bu deneysel ortamı sağlıyor.” diye konuştu.

IoT projelerinin başarıya ulaşması için çok hızlı değer sağlaması gerektiğini belirten Roeleven, "Bu nedenle yatırımdan en hızlı geri dönüşü alacağınız iş süreçlerine odaklanmanız gerekiyor" dedi.

Siemens Türkiye Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü Derya İren, "Dijitalizasyon kavramı günümüzde dünyayı kasıp kavuruyor. Her alanda bunun etkilerini hissediyor ve bilfiil içerisinde yasıyoruz. Yasam şekillerimiz, nasıl iletişim kurduğumuz, nasıl seyahat ettiğimiz, nasıl is yaptığımız, nasıl karar aldığımız... Aslında bunların tümü değişiyor" diye konuştu.

Etkin kriz yönetimi için dört ipucu

Consulta Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin, 'Kriz Yönetimini Fırsata Çevirmek' başlıklı konuşmasında şirketlerin krizi yönetmek için dört ana kriteri karşılamak durumunda olduğunu açıkladı. "Kriz yaşayan şirketlerin katma değeri düşük işlerden çıkarak, iş performansını gözden geçirmesi ve işi sürekli kılmak için çalışması gerekiyor" diyen Burçkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Krizi etkin biçimde yönetmenin yolu iş modelinde değişiklik yapmaktan geçiyor. Bunun için şirketlerin operasyon yöntemlerini değiştirmesi ve verimliliği artırması şart. Aynı zamanda öncelikli pazarları belirleyip, müşteri yelpazesini çeşitlendirmenin yolları aranmalı ve maliyetlerin etkin yönetileceği bir finansman modeli oluşturulmalıdır".

Öğleden sonra dijital dönüşüm ve nesnelerin interneti olmak üzere iki paralel oturumla devam eden etkinlik kapsamında Software AG Teknoloji & Dijital İş Ortaklıkları Global Başkan Yardımcısı Bart Schouw, 'Başarılı IoT Uygulaması için 7 Alışkanlık' konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Gün boyu devam eden Innovation Tour 2018 İstanbul'da Unilever Dijital Tedarik Zinciri Transformasyon Direktörü Ahmet Hasanbeşoğlu, Siemens Türkiye Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü Derya İren, İş Bankası BT Mimarı Yener Yumlu, Ayaydin Miroglio Group BT & e-Ticaret Direktörü Hakan Duran, Rönesans Holding Bilgi Teknolojileri Direktörü Mete Dönmez ve Uygulama Geliştirme Süpervizörü Defne Şekkeli, Zorlu Enerji Akıllı Sistemler Bölüm Müdürü Burçin Açan ve Arçelik Dijital Süreç Transformasyon Müdürü Bahadır Güner ve Siemens Türkiye Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Burak Güvenel de konuk konuşmacı olarak yer aldı.