Dijitalleşen pazarlama faaliyetlerini 'Dijitalleşen Dünyada Pazarlama' kitabıyla anlattılar

Pazarlamanın farklı alanları için dijitalleşmenin oluşturduğu yeni gerçekliklere, radikal değişimlere, nasıl yönetilmesi gerektiğine ve güncel dijital pazarlama uygulamalarına yer verilen "Dijitalleşen Dünyada Pazarlama" adlı kitap raflarda yerini aldı.

Editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam'ın yaptığı kitabın tanıtımında, “Pazarlama yöneticilerinin, dijitalleşen tüketici ihtiyaçlarını karşılama, dijital müşteriyi yönetme ve yeni teknolojileri benimseme ihtiyacının olduğu ve dijital yeteneklerde ustalaşmanın sağladığı sonuçların şaşırtıcı olabileceğinin farkında oldukları yeni dünya düzeninde, pazarlama faaliyetlerinin dijitalleşme temelinde yeniden düşünülmesi kaçınılmazdır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökçek, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Turp Gölbaşı ile Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sema Mercanoğlu Erin'in de yazar olarak katkı sağladığı kitapta yer alan bölümler ise şu şekilde sıralanıyor:

Yapay Zekâ Çağında Pazarlama

Dijital Ticaretin Yenilikleri ve Etkileri

Dijitalleşme Temelinde Mobil Pazarlama Uygulamaları

Pazarlamada Büyük Veri

Dijitalleşme ve Markalar: Dünden Bugüne İnternette Markalaşma Süreci ve Pazarlamadaki Yansımaları

Dijital Fiyatlandırma

Dijital Dünyada Yeniden Şekillenen Tüketici Kavramı: Dijital Tüketici

Dijital Pazarlamanın Yükselen Trendi: Yeniden Pazarlama

Dijital İçerik Pazarlaması

Dijitalleşmeyle Gelişen E-Perakendecilik ve Omnichannel Yaklaşımı

Dijitalleşen Pazarlamada Web Sitesinin Önemi

Dijital Pazarlama İletişim Yaklaşımları

Dijital Pazarlamada Veri Analitiği ve İş Zekâsı

Fijital (Phygital) Pazarlama