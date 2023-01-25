Dikkat dağıtarak binlerce liralık cep telefonunu çaldı

34 bin liralık cep telefonunu satın almak isteyen şüpheli, parayı aracından alacağı bahanesiyle cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.G.Ö, O.K. ve C.Ö. isimli şahıslar Sivas'ta yakalandı.

Şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada ise; 2 adet cep telefonu, 1 adet oyun konsolu ve 1 adet silah ele geçirildi. Aramalar sırasında ele geçirilen 1 adet cep telefonu ve oyun konsolunun, iki gün önce Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayının müşteki şahsına ait olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslardan C.Ö., çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onur Erden

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