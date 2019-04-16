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Dikkatsiz kadının ezilmekten son anda kurtuldu

Dikkatsiz kadının ezilmekten son anda kurtuldu
Dikkatsiz kadının ezilmekten son anda kurtuldu

Üsküdar’da motosiklet sürücüsü yolda ilerlediği sırada bir anda önüne dikkatsiz bir kadın çıktı. Dikkatsiz kadının motosikletin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kask kamerasına yansıdı.

Dikkatsiz kadının ezilmekten son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Üsküdar'da yol üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, bir kadının aniden önüne çıkması ile durdu. Yola bakmadan karşıya geçmeye çalışan dikkatsiz kadın, motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dikkatsiz kadın kendisine hafifçe çarpan motosiklet sürücüsüne “ayağım gitti” diyerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü ise kadına, yola bakmadan yürüdüğü için suçlu olduğunu söyledi. Yolun karşısına dikkatsizce geçen kadını motorun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli ilerliyor, bir anda kadın önüne çıkınca duruyor ve karşı karşıya geliyorlar. Kadın ezilmekten son anda kurtuluyor.  

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