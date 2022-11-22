Dikkatsiz yaya az daha canından oluyordu

Kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çaybaşı Caddesi'nde yolun karşısına geçmek için koşarak yola çıkan yaya H.K., karşı yönden gelen seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobile çarpan yaya takla atarak yola savruldu. Yere düşen yaya H.K.'nın yardımına araç sürücüsü ve vatandaşlar koştu.

Semih Can Yılmaz – Atilla Özer

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.