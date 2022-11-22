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Dikkatsiz yaya az daha canından oluyordu

Dikkatsiz yaya az daha canından oluyordu
Dikkatsiz yaya az daha canından oluyordu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yaya seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobile çarparak takla atan yayanın kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Dikkatsiz yaya az daha canından oluyordu - Tıkla İzle

Kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çaybaşı Caddesi'nde yolun karşısına geçmek için koşarak yola çıkan yaya H.K., karşı yönden gelen seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobile çarpan yaya takla atarak yola savruldu. Yere düşen yaya H.K.'nın yardımına araç sürücüsü ve vatandaşlar koştu.

Semih Can Yılmaz – Atilla Özer

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