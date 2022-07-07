Dikkatsizliğin yol açtığı kaza kameralara yansıdı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şükrü G. idaresindeki 10 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Eren E. arasında yaşandı. Kameraların saniye saniye kaydettiği kazada otomobilin motosiklete çarpma anı yürekleri de ağza getirdi. Motosiklet sürücüsü Eren E. çarpışmanın şiddeti ile arabanın üstünden yere düşerken, olay yerine de çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Eren E. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, motosiklet sürücüsünün kask takmasının bir faciayı da önlediği görüldü.

Emre Binakuran - Bahadır Demirçeviren