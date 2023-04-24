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Dikkatsizlik anları kameraya yansıdı

Dikkatsizlik anları kameraya yansıdı
Dikkatsizlik anları kameraya yansıdı

Balıkesir'de dikkatsiz davranan sürücüler bomboş kavşakta çarpıştı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dikkatsizlik anları kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Boş kavşağa giren Şaban K.'nine kullandığı 10 BK 779 plakalı motosiklet, Yunus K. idaresindeki 34 DJY 516 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şaban K. hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahadır Demirçeviren-Soner Targut

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