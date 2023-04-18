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Dikkatsizlik kazaya neden oldu, 5 yaralı

Dikkatsizlik kazaya neden oldu, 5 yaralı
Dikkatsizlik kazaya neden oldu, 5 yaralı

Sivas’ta Üniversite Kavşağında iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Kazada H.G. yönetimindeki 58 BR 721 plakalı Mercedes marka otomobil kavşağı dönerken Kayseri istikametinden gelmekte olan G.C. yönetimindeki 58 AZ 577 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Onur Erden - Volkan Kaplan

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