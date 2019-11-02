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Dilan Polat İstanbul'un ardından şimdi de Ankara'da!

Dilan Polat İstanbul'un ardından şimdi de Ankara'da!
Dilan Polat İstanbul'un ardından şimdi de Ankara'da!

İstanbul’da açtığı iki güzellik merkezi ile adından söz ettiren Dilan Polat bu kez Ankara’da şube açacak.

İstanbul'un iki noktası Ataşehir ve Levent'te açtığı güzellik merkezleri ile farkını ortaya koymayı başaran Dilan Polat yeni hedefini Ankara olarak belirledi.

İstanbul'da büyük bir kitleye ulaşmayı başararak sektörde kendine yer edinen Dilan Polat, ortaya koyduğu kaliteli hizmet anlayışını Ankara'ya taşıyacak.

Ankara'da kısa süre içerisinde şube açacağını duyuran Polat, İstanbul'daki şubelerinde yaşanan yoğunluğun ve kendilerine gösterilen ilginin sebebini “tecrübe ve memnuniyet” olarak açıkladı. Önemli olanın sağlıklı ve kaliteli hizmeti insanlara ulaştırmak olduğunun altını çizen Polat, sektörde daha da ileriye gideceklerini belirtti
İstanbul'da yakaladıkları başarıyı artık Ankara'ya da taşımak istediklerini söyleyen Polat “ Ataşehir ve Levent'te ortaya koyduğumuz hizmetin karşılığını insanların bizi tercih etmesiyle geri aldık. Burada yakaladığımız başarıyı artık Ankara'da da sürdürmek istiyoruz. Bu noktada çok kısa bir süre içerisinde güzellik merkezimizi Ankaralılar'ın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da birçok ünlü ismin de adresi olan Dilan Polat güzellik merkezlerinde rasping, leke ve akne onarımı, çatlak onarımı, selülit bakımı, epilasyon, sıkılaşma ve derinlemesine cilt bakımı işlemleri gerçekleştiriliyor.


Dilan Polat Ataşehir: https://www.instagram.com/dilanpolatatasehir/
Dilan Polat Levent: https://www.instagram.com/dilanpolatlevent/
Dilan Polat Ankara: https://www.instagram.com/dilanpolatankara/
  

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