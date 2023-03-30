Dilaver Mutlu: 'Bizim için 6 puanın üzerinde maçtı'

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mutlu, zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını ifade ederek, “Geçen hafta da şanssız yenilgi almıştık. Maçın başından sonuna kadar istekli, maçı isteyen taraftık. Bunu sahaya yansıttık. Erken gol de bulduk. Yediğimiz golü geciktirsek maçı daha erken koparabilirdik. İstediğimiz skoru aldık. Çok önemli maçtı. Bizim için 6 puanın üzerinde maçtı. Kazanarak avantaj sağladık. Sakarya maçında da iyi netice alarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın

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