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Dildeki yozlaşmaya kanuni düzenleme

Dildeki yozlaşmaya kanuni düzenleme
Dildeki yozlaşmaya kanuni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulunun son toplantısında Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın masaya yatırıldığı, gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

Türkçenin doğru kullanımı ve giderek artan yabancı dildeki şirket, pastane, AVM veya hastane isimlerine karşı önemli bir adım atılıyor. Konu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunda masaya yatırılırken Türkçenin kullanımı konusunda kanuni düzenleme yapılması gerektiği görüşü ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulunun son toplantısında Türkçenin korunması konusunda atılacak adımlar değerlendirildi. Bu konud, Türk Dil Kurumunun yaptığı çalışmalar ile geçmiş dönemlerde TBMM'de hazırlanan taslaklar hatırlatıldı. Yabancı dille yazılan ilan, reklam, pano, afiş, şirket, lokanta, otel, AVM isimlerinin giderek arttığına dikkat çekilerek, birçok yerde kullanılan İngilizce isimlerin ‘normalmiş' gibi algılanmaya başladığı vurgulandı. İngilizcenin yönlendirme için ikinci dil olarak kullanılabileceği ancak ilk isimlerinin mutlaka Türkçe olması gerektiği belirterek “Başımızı nereye çevirsek yabancı isimli oteller, AVM, şirketler, hastaneler görüyoruz. Yeni bir kanuni düzenleme yapılarak bu uygulamaya son verilmeli” görüşü dile getirildi.

‘TV YAYINLARINI DA KAPSASIN'
Yüksek İstişare Kurulunda televizyon yayınlarında da sunucu veya yayınlara katılan konukların birçoğunun Türkçe karşılıkları bulunmasına rağmen yabancı kökenli kelimeleri kullandıkları hatırlatıldı. “Mesela daha etkileyici olduğunu düşünerek, ‘uzlaşma' yerine ‘konsensüs' ifadesi kullanılıyor. Bir düzenleme yapılacaksa televizyonlarda kullanılan dile yönelik de adım atılmalı” değerlendirmesi yapıldı.
Türkiye Gazetesi

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