Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti

Beyoğlu Galata Kulesi çevresinde bastonlu bir dilenci, zabıta ekiplerine yakalandı. Orta yaşlarda olan bastonlu dilenci, ekipler tarafından alınarak Kasımpaşa'da bulunan Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencinin üzerinde arama yapan ekipler, bastonunu da kontrol etti. Bastondan çıkan bir miktar para görenleri şoke ederken Kabahatler Kanunu çerçevesinde, bastonlu dilenciye 617 TL cezai işlem uygulandı.

Sümer Avcı

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