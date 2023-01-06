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Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti

Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti
Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti

Beyoğlu’da dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan dilenci, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Zabıta ekipleri, dilencinin paraları bastonuna sakladığını tespit etti. Bastondan çıkan paralar, görenleri şoke etti.

Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti - Tıkla İzle

Beyoğlu Galata Kulesi çevresinde bastonlu bir dilenci, zabıta ekiplerine yakalandı. Orta yaşlarda olan bastonlu dilenci, ekipler tarafından alınarak Kasımpaşa'da bulunan Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencinin üzerinde arama yapan ekipler, bastonunu da kontrol etti. Bastondan çıkan bir miktar para görenleri şoke ederken Kabahatler Kanunu çerçevesinde, bastonlu dilenciye 617 TL cezai işlem uygulandı.

Sümer Avcı

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