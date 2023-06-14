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Dilencinin üzerinden 34 bin TL çıktı

Dilencinin üzerinden 34 bin TL çıktı
Dilencinin üzerinden 34 bin TL çıktı

Gaziantep’te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para 'pes' dedirtti. Üst araması yapılan dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit çıktı.

Dilencinin üzerinden 34 bin TL çıktı - Tıkla İzle

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.

Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydı

Duygu sömürüsünün bu kadarına pes dedirten o anlar zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü. Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

Uğur Dönek

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