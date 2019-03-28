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Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı
Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Adana'da vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ederken yakalanan bir dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira para çıkması, zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı - Tıkla İzle

Adana Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aziz İ.'nin (82) vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yaptığını öğrendi. Zabıta ekipleri, dilenen şahsı suçüstü yakaladı. İdari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı'na getirilen dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerince sayıldı. Dilencinin üzerinden çıkan paranın 6 bin 455 lira olduğunu gören zabıta ekipleri, şaşkınlık yaşadı.

Dilencinin üzerinden çıkan paraya Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konurken, Aziz İ.'ye de Kabahatler Kanununa göre 153 lira cezai işlem uygulandı.  

Rüşan Anıl Atar

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