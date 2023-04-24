İhlas Haber Ajansı

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Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi
Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde vatandaşların duygularını ve hassasiyetlerini kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden bin 505 TL çıktı.

Çerkezköy'de Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde, ilçenin en işlek caddelerinden birinde dilenen 1 şahsa tutanak tutuldu. Dilencinin üzerinden çıkan para ise zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi. Vatandaşların hassasiyetlerini ve duygularını kullanarak para toplayan dilencinin üzerinden bin 505 TL çıktı. Zabıta ekipleri ise vatandaşları uyararak duygu sömürüsü ile para toplayan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Hüseyin Gökçeli

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