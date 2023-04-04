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Dilencinin yarım günlük mesaisi herkesi şaşırttı: 2 bin 110 TL

Dilencinin yarım günlük mesaisi herkesi şaşırttı: 2 bin 110 TL
Dilencinin yarım günlük mesaisi herkesi şaşırttı: 2 bin 110 TL

Adana’nın Sarıçam ilçesinde sabahtan öğlene kadar dilenen bir şahsı yakalayan zabıta ekipleri şahsın üzerinde 2 bin 110 TL ele geçirdi.

Dilencinin yarım günlük mesaisi herkesi şaşırttı: 2 bin 110 TL - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı. Zabıta ekiplerinin yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp zabıta müdürlüğüne götürdü. Burada yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıtayı bile şaşırttı.
Dilencinin bu parayı sabahtan öğleye kadar vatandaşların dini duygularını sömürerek aldığı ortaya çıktı. Zabıta paraya el koyarken şahsa da Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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