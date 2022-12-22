Dimes 2023'teki ihracat hedefini yükseltti

Türkiye'nin önde gelen içecek markası DİMES, 100'den fazla ülkeyi kapsayan yurtdışı pazarlarında da çalışmalarını sürdürüyor. DİMES, 2022 yılında bir yıl öncesine oranla yüzde 110 büyümeyle 170 milyon lira düzeyinde gerçekleşen ihracatını, 2023 yılında yine iki kat büyüme parolasıyla 350 milyon lira düzeyine taşımayı hedefliyor.

İhracatta istikrarlı agresif büyüme için stratejik yönetimi benimsediklerini belirten DİMES Yurtdışı Pazarlama Müdürü Gülşah Sackmann, “100'ü aşkın ülkeye, markamızla ihracat yapıyoruz ve marka portföyümüzü de global pazarlarda büyütüyoruz. 2021 yılında 81 milyon lira olarak gerçekleşen ihracatımızı, 2022'de iki katına, 170 milyon lira düzeyine çıkarmayı hedefledik ve dünya genelinde bölge ve ülkelerde pandemi sonrası etkilerin sürmesine rağmen bu hedefimize ulaştık. 2023 yılı hedefimiz ise ihracatımızı, yine yüzde 100'ün üzerinde büyümeyle 350 milyon lira düzeyine çıkarmak. Türkiye'mizin tarım ürünlerini, katma değerli bir şekilde işleyip, yenilikçi, yüksek kaliteli, keyifli ve besleyici ürünler olarak dünya pazarlarına sunuyoruz” dedi.

Hedef ülkelerde tüketici araştırmaları

Markanın global pazarlarda besleyici ve keyifli ürünleriyle fark oluşturmaya devam edeceğini söyleyen Gülşah Sackmann, “Asya ve Avrupa kıtalarında belirlediğimiz hedef ülkelerde tüketicilerin ihtiyaçlarını, iç görülerini ve motivasyonlarını daha detaylı anlamak için tüketici araştırmalarına başladık. Araştırmalarımızda elde edeceğimiz ihtiyaçlara ve motivasyonlara göre segmente edeceğimiz hedef kitlelerimize doğru ve katma değerli yeni ürünler sunacağız. DİMES ve OBSESSO markalarımızın global pazarlardaki kısa ve orta vadedeki planları kapsamında belirlediğimiz yeni hedef ülkelerimizde inovatif katma değerli ürünlerimizle yer almaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda yeni trend oluşturacak ürünlerimizle sağlıklı ve besleyici bir fayda sağlarken aynı zamanda keyif, haz ve lezzet üzerine odaklanıyoruz. Sıkma meyve sularımızla, meyvenin saf sıkma halini tüketicilerimize sunuyoruz. Yine yüzde 100 meyve içeren-şeker ilavesiz besleyici ve keyifli içecek olan DİMES Smoothie'lerimizle gün içerisinde ara öğünlerde ihtiyacımız olan enerji konseptini sahipleniyoruz ve yer alacağımız yeni pazarlarda da bu konumlamayı sahiplenmeye devam edeceğiz. Türkiye'de Pazar liderliğini sahiplendiğimiz Milkshake kategorisindeki yenilikçi ve eğlenceli ürünlerimizle yeni pazarlara da açıldık. Bir diğer hedefimiz de, orta vadede Asya gibi tüketimin yüksek olduğu pazarlara farklılaşan fonksiyonel faydalar sunacak portföy ile raflarda yer almak” şeklinde konuştu.

Soğuk kahvenin Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyüme kaydeden bir trend olduğunu da sözlerine ekleyen Gülşah Sackmann, “Bu trend Avrupa ve Amerika pazarlarında büyüme evresindeyken, Japonya gibi Asya pazarlarında ise yılda 24 litreye kadar ulaşan bir kişi başı tüketime sahip. Keyif ve deneyime yönelik bu trende farklı lezzetler sunan OBSESSO soğuk kahve portföyümüzle cevap veriyoruz. Markamız ihracat pazarlarımız arasında Maldivler, Avrupa ve Amerika'nın yanı sıra, Irak ve Filistin gibi ülkeler de yer alıyor” dedi.

Gülşah Sackmann markanın ihracat gerçekleştirdiği 100'ü aşkın ülke hakkında şu detayları verdi: “Asya'da Güney Kore, Çin ve Japonya başta olma üzere uzak doğu pazarlarımızdan, ABD'nin yanı sıra Karayiplere, Afrika ülkelerinden Maldiv Adalarına, Avrupa'da Fransa, Almanya, Danimarka, İngiltere gibi tüketimin yüksek olduğu pazarlardan Ortadoğu'da İsrail ve Irak'a uzanan geniş bir coğrafyada, güçlü distribütör iş birliklerimiz var. Dünyanın önde gelen hava yolları da yolcu ikramlarında ürünlerimizi tercih ediyor.”

Çin'de portakal, İtalya'da nar suyu birinci tercih

Markanın en fazla ihraç ettiği ürünlerin nar, vişne, portakal, elma suları ile ananas ve mangolu içecekler olduğunu söyleyen Gülşah Sackmann “Farklı coğrafyalarda, farklı kültürlere ve tüketim alışkanlıklarına hitap ediyoruz. Kore sıkma nar ve vişne tercih ederken Çin yüzde 100 portakal suyunu seviyor. ABD'nin öncelikli tercihi yüzde 100 elma suyu iken İtalya'da yüzde 100 nar suyu tercih ediliyor” dedi.

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