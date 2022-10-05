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Dimitrios Goutas: 'Ballkani maçı çok kritik'

Dimitrios Goutas: 'Ballkani maçı çok kritik'
Dimitrios Goutas: 'Ballkani maçı çok kritik'

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü haftasında yarın sahasında Ballkani ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da başarılı stoper Dimitrios Goutas, “Bizim için her maç final. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu maçı yendiğimiz takdirde kendimize geleceğiz. Bu yüzden o maç bizim için çok kritik” dedi.

Dimitrios Goutas: 'Ballkani maçı çok kritik' - Tıkla İzle

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak. Bu müsabaka öncesi kırmızı-beyazlıların 28 yaşındaki Yunan futbolcusu Goutas, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yarın iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Dimitrios Goutas, "Rakibimizin buraya futbol oynamaya geldiği tamamen aşikardır. Bizim kalitemiz belli. Taraftarımıza yarın güzel bir maç izleteceğiz. Şu anki gidişatımız iyi değil ama biz normalde çok iyi takımız. Bizim için her maç final. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu maçı yendiğimiz takdirde kendimize geleceğiz. Bu yüzden o maç bizim için çok kritik. Taraftarımızla beraber kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan
 

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