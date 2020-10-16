Dimitris Pelkas: “Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü”

Fenerbahçe'ye transferin son gününde katılan başarılı futbolcu Dimitris Pelkas, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertli formayı giydiğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Pelkas, “Teşekkür etmek istiyorum başkana ve hocamıza bana güvendikleri için. Burada en iyisini yapıp takıma yardım etmek istiyorum. Erol Bulut'u tanıyorum. Buraya gelmeden önce kendisiyle konuştum. Kendisi çok iyi bir hoca. Umarım en hızlı şekilde buraya adapte olurum. Umuyorum ki hep birlikte iyi bir kimya yakalayıp maç maç çok daha iyi oynarız” dedi.

“Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü”

Futbol izlemeyi sevdiğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, “Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi. Daha önce Rodrigues ve Thiam ile beraber oynamıştım. Takımda çok iyi oyuncular var. Perotti'yi tanıyorum. Umarım hep birlikte iyi bir kimya oluştururuz. İdmanlarda ve maçlarda umarım bu uyumumuz devam eder. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. 2014'ten bu yana kazanılmamış bir şampiyonluk var ve bu anlamda mücadelemizi sergilemek istiyoruz. Ben futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum, her zaman takımıma yardım etmek isterim. Futbol takım oyunu ve iyi bir takım olmak istiyorsanız yardım etmeniz gerekiyor. Ben kendi stilimle alakalı olarak konuşmak istemem ve maçları oynadıktan sonra hep birlikte eleştirisini ve kritiğini yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“İlk hedef kazanmak”

Oynadığı pozisyon hakkında da görüşlerini aktaran Yunan orta saha, “10 numara pozisyonunda oynayabiliyorum ama her yerde de takımın ihtiyacı olan bölgelerde oynamak isterim. Asıl amacım takımıma yardım etmek. Asist olur gol olur fark etmiyor. Kafamda yatan ilk hedef kazanmak. Aklımda kendimi kıyasladığım bir oyuncu yok. Ben sadece kendi futboluma odaklanıyorum. Oyun stilimi gördükten sonra insanlar fikirlerini belirtebilir” diye konuştu.

“Süper Lig yüksek tempoda oynanıyor”

Süper Lig'in yüksek bir tempoda oynandığını açıklayan Pelkas, “Alanyaspor'da Tzavellas ve Bakasetas ile görüştüm. 1 hafta önce birlikteydik. Onların söylemlerine göre burası güzel bir lig. Yine onların söylemelerine göre Yunanistan'dan daha iyi bir lig” şeklinde konuştu.

“En iyimizi ortaya koymak zorundayız”

Takım içerisindeki rekabetin üst seviyede olduğunu dile getiren Dimitris Pelkas, “Saha içerisinde ve antrenmanlarda rekabet söz konusu. Her birimiz daha iyi olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız. Bu pozisyonu kazanmak istiyorsak en iyisini sergilemek gerekiyor. Rekabetin olması takım için avantaj” cümlelerine yer verdi.

“Fenerbahçe beni istedim”

Fenerbahçe'de kendini geliştirme fırsatı yakalayacağını vurgulayan tecrübeli oyuncu, şunları söyledi:

“Önceki takımıma 13 yaşında katıldım. Aslında orada doğdum diyebilirim. Hayatımın bir çok kısmı orada geçti ve orada yükseldim. Bu yıl benim için ayrılma zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek işçin böyle bir fırsatı kabul ettim. Ben her zaman çok daha iyisini vermeye çalışıyorum. Takımın şampiyonluk isteği çok önemli.”

“Bir an önce stada gitmek istiyorum”

Transferi öncesinde takım arkadaşı ve eski Fenerbahçeli Stoch ile konuşamadığını belirten Pelkas, sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili ise, ”Taraftarlar arasında benzerlik var. Bir an önce stada gitmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarının videolarını izledim. Taraftarın ne kadar güçlü olduklarını zaten biliyorlar. Ben sabırsızlıkla taraftarın önüne maça çıkmayı bekliyorum. Pandemiden dolayı sorun yaşıyoruz ancak taraftarların belli bir kısmının girebileceğini duydum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Önemli olan sahada her şeyi verebilmeniz”

Teknik Direktör Erol Bulut'un bir çok dili bilmesinin avantaj olduğunu da sözlerine ekleyen Pelkas, “Futbol dilinde önemli olan sahada her şeyi verebilmeniz. Benim inandığım şey bu. Sevdiğim için 14 numarayı aldım. Transferin son günü gelmiştim çok fazla seçme opsiyonum vardı. Benim favorim 10 numara ama arkadaşım Samatta aldığı için bunu tercih etti” dedi.

Ozan Buğra Koşar