Dinamo Kiev - Fenerbahçe maç anlatımı

DİNAMO KİEV 0-0 FENERBAHÇE
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
6' Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Diego Rossi ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Joshua King'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
14' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Soldan Ferdi'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci topu çizgiden zorlukla çıkardı.
20' Karşılaşma bu dakikalarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle sık sık duruyor.
27' Dinamo Kiev gole çok yaklaştı! Sağdan Kedziora'nın ortasında ceza sahası sağ çaprazda uygun durumda olan Verbic'in şutunda top yandan dışarı gitti.
31' Fenerbahçe'de Joshua King, kaleci Bushchan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Joshua King
32' Soldan çalımlarla önüne açan Ferdi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci gole izin vermedi.
36' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Soldan Rossi'nin yerden ortasında kale sahasında İrfan'ın şutu takım arkadaşı King'e çarpıp kalecide kaldı
45'İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı
46' Fenerbahçe'de Serdar Aziz yerini Tisserand'a bıraktı.Serdar Aziz - Marcel Tisserand
51' Dinamo Kiev gole yaklaştı! Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ön direkte bomboş durumda olan Popov'un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
57' Dinamo Kiev'de Sydorchuk, Rossi'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Sergiy Sydorchuk
57' Fenerbahçe'de King çıktı, Lincoln girdi!Joshua King - Lincoln
57' Fenerbahçe'de İrfan Can yerini Bruma'ya bıraktı.Irfan Can Kahveci - Bruma
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İLK 11'LER:
DİNAMO KİEV: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin.
FENERBAHÇE: Altay - Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Rossi, Valencia