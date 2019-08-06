İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dini nikahla eşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Dini nikahla eşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
Dini nikahla eşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Eskişehir’de, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini de yaralaması sonucu adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Edinilen bileğilere göre olay, dün Şirintepe Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana gelmişti. Ülviye İnci (52) ile dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Taceddin Y. (42) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönmesiyle Tacettin Y., mutfaktan aldığı bıçakla Ülviye İnci'yi defalarca bıçakladı. Darp edilip ardından bıçaklanan çaresiz kadın çığlıklar atarak "Beni kurtarın, öldürecek" diye bağırdı. Sesi duyan komşuları ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada kapıyı zorlayan komşular, kilitli olduğu için açamadı. Daha sonra olay yerine gelen ekipler de kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı. Çilingir ile kapı açılarak, 112 Acil Sağlık ekipleri içeri girdi. Ekipler, Ülviye İnci'nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Tacettin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  

Çağatay Gür - Ersin Gökdağ
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.