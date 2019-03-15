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Dink davasında savcılığın itirazı kabul edildi

Dink davasında savcılığın itirazı kabul edildi
Dink davasında savcılığın itirazı kabul edildi

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tahliyelerine karar verilen Ercan Gün ve Muharrem Demirkale, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dün görülen davada mahkeme, gazeteci Ercan Gün ve eski yarbay Muharrem Demirkale hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına duruşma savcısı itiraz ederek, iki ismin yeniden tutuklanmasını istemişti.

İtirazını değerlendiren üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını yerinde görerek Gün ve Demirkale'nin dosya kapsamında yeninden tutuklanmasına karar verdi.  

Melike İnal - Yusuf Melikoğlu

 

 


 

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