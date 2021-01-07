İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dink davasında tutuklama kararı çıkartılan istihbaratçı Adana'da yakalandı

Dink davasında tutuklama kararı çıkartılan istihbaratçı Adana'da yakalandı
Dink davasında tutuklama kararı çıkartılan istihbaratçı Adana'da yakalandı

Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama kararı çıkan istihbaratçı Veysel Şahin Adana'da yakalandı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 13 yıldır devam eden ve 76 sanığın yargılandığı davanın 117. duruşmasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet işlenmeden saldırı bilgisini aldıkları halde resmi şekilde bildirmedikleri gerekçesiyle dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli istihbaratçıları Veysel Şahin ve Volkan Şahin'in “cinayete ortaklık”tan tutuklanmasına karar verdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından Adana'da olduğu belirlenen istihbaratçı Veysel Şahin'i evinde gözaltına aldı. Şahin'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.