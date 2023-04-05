Direğe çarpan aracın içinde sıkışan sürücüyü köpeği yalnız bırakmadı

Kaza, Osmancık ilçesi Terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar arıcılık yapan Azmi Çakır (60) yönetimindeki 52 ABJ 957 plakalı arı yüklü panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan Azmi Çakır yaralandı. Araçta bulunan köpek ile 6 yavrusu da kazadan yara almadan kurtuldu. Sahibinin araçta sıkıştığını gören köpek kaza yerinden bir an olsun ayrılmadı. Sahibinin yanına gitmeye çalışan köpeği ekipler sakinleştirdi.

İsmail Kabakdere

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