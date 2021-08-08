Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Erdem Ç.'nin kullandığı 06 FP 1448 plakalı Peugeot 301 marka/model otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobil parçalara ayrıldı. Kazada, aynı aileden Huriye Ç. hayatını kaybederken, Erdem Ç. ve kızı Zeynep Ç. yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsmail Can Çam