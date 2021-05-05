Direğe çarpıp minibüsün önüne düşen otomobilin 2'ye bölündüğü anlar kamerada

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan Adem Papuccu (19) idaresindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, YSE Kavşağı yakınında refüjdeki demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti. Ankara istikametine seyir halinde olan Selçuk Uzunay yönetimindeki 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Papuccu ile minibüs sürücüsü Uzunay, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Papuccu'nun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına an be an yansırken, minibüse çarptığı esnada toz bulutunun kalktığı gözlemlendi.

Semih Can Yılmaz

