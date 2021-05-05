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Direğe çarpıp minibüsün önüne düşen otomobilin 2'ye bölündüğü anlar kamerada

Direğe çarpıp minibüsün önüne düşen otomobilin 2'ye bölündüğü anlar kamerada
Direğe çarpıp minibüsün önüne düşen otomobilin 2'ye bölündüğü anlar kamerada

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Direğe çarpıp minibüsün önüne düşen otomobilin 2'ye bölündüğü anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan Adem Papuccu (19) idaresindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, YSE Kavşağı yakınında refüjdeki demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti. Ankara istikametine seyir halinde olan Selçuk Uzunay yönetimindeki 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Papuccu ile minibüs sürücüsü Uzunay, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Papuccu'nun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına an be an yansırken, minibüse çarptığı esnada toz bulutunun kalktığı gözlemlendi.

Semih Can Yılmaz
 

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