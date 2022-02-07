İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Direksiyon başında baygınlık geçirdi.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Direksiyon başında baygınlık geçirdi.. O anlar kameraya böyle yansıdı
Direksiyon başında baygınlık geçirdi.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Çekmeköy'de otomobil sürücü direksiyon başında baygınlık geçirdi. Önce kaldırımdaki yayaya çarpan sürücü daha sonra dükkana dalarak durabildi. Baygınlık geçiren sürücü ile yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Direksiyon başında baygınlık geçirdi.. O anlar kameraya böyle yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EHF 731 plakalı otomobilin sürücüsü Nevzat Ö. direksiyon başındayken baygınlık geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Nevzat Ö. önce kaldırımda yürüyen Emine U.'ya çarpmasının ardından dükkana daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri baygınlık geçiren Nevzat Ö. ile yaralanan Emine U.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Öte yandan, yaşanan korku dolu kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Çarpmanın etkisiyle evler sallandı”

Kazayı gören Berkant Çiftçi, "Kadınla kızı kaldırımda yürüyordu. Otomobil sürücüsü onlara çarpmayayım diye direksiyonu kırdı ama yine de vurdu. Çarpmanın etkisiyle kadın savruldu. Kaza sonrası herkes sokağa döküldü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi ama otomobil sürücüsü çok kötü çarptı. Biz evdeydik, binalar sallandı. Otomobil sürücüsü baygındı, su döktüler zor uyandırdılar“ diye konuştu.

Aykut Zor - Elyesa Karatepe - Enes Şamil Gönenç
 

İLGİLİ HABER
Didimde trafik kazası: 2 yaralı Didim’de trafik kazası: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Yarışın sonu kaza ile bitti Yarışın sonu kaza ile bitti
İLGİLİ HABER
7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
İLGİLİ HABER
Cenazeden dönen aile kaza yaptı Cenazeden dönen aile kaza yaptı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.