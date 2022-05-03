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Direksiyon başında bayılan sürücü ölümden döndü

Direksiyon başında bayılan sürücü ölümden döndü
Direksiyon başında bayılan sürücü ölümden döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken baygınlık geçiren sürücünün eşi el frenini çekerek aracı durdurabildi. Trafik sinyalizasyon direğine çarpıp hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Direksiyon başında bayılan sürücü ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza, Alanya ilçesi D-400 karayolu Dinek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eşiyle Konya'dan Alanya'ya bayram tatiline gelen Mehmet B, 42 KH 060 plakalı Mercedes marka otomobiliyle seyir halindeyken baygınlık geçirdi. Eşinin direksiyon başında bayıldığını gören Ayşe B, otomobilin el frenini çekerek aracı durdurmak istedi.

El freninin çekilmesiyle birlikte kavşak üzerinde bulunan trafik ışıklarını da deviren otomobil 50 metre ileride durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet B.'yi ilk müdahaleninin ardından hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan D-400 karayolu, aracın çekiye bindirilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Recep Erdoğan
 

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