Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: 112'yi aradığı esnada aracıyla şarampole devrildi

Sürücünün kazanın hemen öncesinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, “Kendimi iyi hissetmiyorum, ambulans ekibinin yönlendirilmesini istiyorum” talebinde bulunduğu öğrenildi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Balballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan Düzgün K. idaresindeki 38 YK 238 plakalı tır, sürücüsünün rahatsızlanması sebebi ile kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sebebi ile bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin uzun uğraşları neticesinde sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

112'yi arayıp yardım istemiş

Öte yandan, kalp krizi geçiren sürücü Düzgün K.'nin kazanın hemen öncesinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. Düzgün K.'nin kaza öncesinde, “Sanırım kalp krizi geçiriyorum ve kendimi iyi hissetmiyorum. Ambulans ekibinin yönlendirilmesin talep ediyorum. En yakın hastaneye seyir halindeyim” ihbarında bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım



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