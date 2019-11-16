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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Tosya şehir içinde otomobiliyle hareket halinde olan Ahmet Peker (76) iddiaya göre kalp krizi geçirerek yol kenarında bulunan bir otomobile çarptı. Görüntüler güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobiline başka bir otomobilin çarptığını gören kişi koşarak kaza yapan otomobilin yanına giderek sürücüyü kontrol etti ve ardından 112 ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve sürücü kalp krizi şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından hayata döndürülen ve boynunda kırıklar olduğu belirlenen yaralı sürücü Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı sürücü Ahmet Peker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.

Mehmet Ünsal
 

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