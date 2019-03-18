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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti!

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti!
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde greyder kullanırken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ilçes'ne bağlı Kolköyü Mahallesi'nde greyderle yol açma çalışması yapan Tevfik Koşar , direksiyon başında kalp krizi geçirdi. İş makinesinin yolda kontrolsüz şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar aracı durdururken, Koşar'ın direksiyon başında yığılıp kaldığını fark etti. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde greyder operatörü Koşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Koşar'ın cenazesi Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

Hasan Eryılmaz
 

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