Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü tarlaya uçtu: 1 ölü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Dörtdivan ilçesi Ayvatlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Ethem Hotoğlu isimli sürücü, kalp krizi geçirmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Faruk Çidem



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