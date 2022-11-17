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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

Karabük'te otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü Remzi Gökdoğan (58) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi - Tıkla İzle

Olay, Belenköy mevkiinde meydana geldi. Remzi Gökdoğan idaresindeki 54 AHH 211 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolü kaybederek kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gökdoğan hastaneye kaldırıldı.
Talihsiz adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Rıdvan Bostancı
 

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