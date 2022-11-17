Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

Olay, Belenköy mevkiinde meydana geldi. Remzi Gökdoğan idaresindeki 54 AHH 211 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolü kaybederek kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gökdoğan hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Rıdvan Bostancı



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.