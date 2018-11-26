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Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı
Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyonla seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yaşandı. Kadir Çaylıoğlu (67) idaresindeki 33 TKP 42 plakalı kamyon ile seyir halindeyken Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne ait park halindeki minibüse çarparak durabildi. Çaylıoğlu'nun olay yerinde rahatsızlandığını fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz sürücünün kalp krizi geçirdiğini belirledi. Olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan talihsiz sürücü kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Gülcan Çolak
 

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