Direksiyon başında sızan sürücüyü bekçiler güçlükle uyandırdı

Olay, merkez Yıldırım İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K.(50) otomobili içerisinde bir süre alkol aldıktan sonra direksiyon başında sızıp kaldı. Köşk Caddesi üzerinde bir otomobilden yüksek sesli müzik çaldığını fark eden bekçiler, otomobile yaklaştığında sürücünün direksiyonda sızıp kaldığını farketti. Otomobilin kapılarını açmaya çalışan bekçiler, kapıların kilitli olması nedeniyle başarısız olunca sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Bekçilerin yaklaşık 20 dakikalık uğraşlarının ardından uyanan ve kucağında içki şişesi olan sürücü S.K. etrafında bekçiler ve sağlık ekiplerini görünce ilk başta aracından inmek istemedi. Ancak S.K. isimli şahıs, bekçilerin ikna etmesi sonucu aracından indi. Yol kenarında bulunan çeşmede elini yüzünü yıkayarak ayılmaya çalışan S.K. sağlık görevlilerinin müdahalesini kabul etmedi. Bekçilerin alkollü olduğu için aracı sürmesine izin vermediği S.K. aracı kilitleyerek evine gitmek için bekçilerden yardım istedi. Alkollü şahsın ricasını kırmayan bekçiler, S.K.'ya eve kadar yürümesinde eşlik etti.

Fatih Çapkın

