Direksiyon dersine yetişmeye çalışırken kazaya karıştı

Kaza, dün Düzce şehir merkezinde bulunan Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden D-100 karayolu istikametine ilerlemekte olan Mustafa Yıldız kontrolündeki 81 AC 557 plakalı motosiklet, Mert A. idaresindeki 06 FB 5305 plakalı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Yıldız, çevredeki vatandaşların yardımıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kol, bacak ve köprücük kemiğinde ezilmeler oluşan Yıldız'a, 7 gün iş göremezlik raporu verildi.
Selçuk Akyol
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