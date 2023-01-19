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Direksiyon dersine yetişmeye çalışırken kazaya karıştı

Direksiyon dersine yetişmeye çalışırken kazaya karıştı
Direksiyon dersine yetişmeye çalışırken kazaya karıştı

Düzce’de alacağı kamyon ehliyeti için direksiyon dersine yetişmeye çalışan motosiklet sürücüsü önüne kontrolsüzce çıkan minibüse çarptı. Çarpışma anı kask kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü o anları anlattı.

Direksiyon dersine yetişmeye çalışırken kazaya karıştı - Tıkla İzle

Kaza, dün Düzce şehir merkezinde bulunan Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden D-100 karayolu istikametine ilerlemekte olan Mustafa Yıldız kontrolündeki 81 AC 557 plakalı motosiklet, Mert A. idaresindeki 06 FB 5305 plakalı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Yıldız, çevredeki vatandaşların yardımıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kol, bacak ve köprücük kemiğinde ezilmeler oluşan Yıldız'a, 7 gün iş göremezlik raporu verildi.

Selçuk Akyol

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