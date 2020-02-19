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Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç böyle takla attı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç böyle takla attı
Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç böyle takla attı

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin takla attığı anlar bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç böyle takla attı - Tıkla İzle

Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Sivas Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 34 PC 6169 plakalı otomobilin sürücüsü Murat A. önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Murat A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PC 6169 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak ters döndü.

Meydana gelen kaza bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ters dönen otomobilde bulunan yaralı Murat A.'nın yardımına ilk olarak benzin istasyonundaki görevliler koştu. Yapılan ihbarın sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.

Turan Bulut

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