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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı

Alaplı Akçakoca karayolunda gerçekleşen kazada bir otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Zonguldak Alaplı ilçesi Kocaman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Y. yönetimindeki 67 TU 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü yara almazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Alaplı -Akçakoca karayolunda kaza nedeniyle trafik kısa süreli tek yönlü olarak sağlandı.

İtfaiye ekipleri tarafından yol temizlendikten sonra ulaşım yeniden sağlanırken, kazayla ilgili araştırma sürüyor.

Ertuğrul Yüksel
 

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