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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil elektrik trafosuna çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre M.B. yönetimindeki 25 ADA 762 plakalı otomobil gece 11:30 sıralarında Mehmet Sekmen bulvarından Şükrüpaşa istikametine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik trafosuna ardından istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü M.B. hayatını kaybederken araçta bulunan E. Y. yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza sonrası kaza yeri savaş alanına döndü.

Polis kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

M. Ertuğrul Polat - Mehmet Emin Kızılca

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