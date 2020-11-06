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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü havaya uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü havaya uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü havaya uçtu

Güney Afrika’nın Doğu Kap eyaletinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç sürücüsü hızını alamayınca döner kavşağa çarptı. Araç şiddetli çarpmanın ardından metrelerce yükselerek havalandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü havaya uçtu - Tıkla İzle

Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletinin Makhanda bölgesinde akıl almaz bir kaza yaşandı. Makhanda sokaklarında akşam saatlerinde yüksek hızda ilerleyen araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından döner kavşağa çarptı. Araç, kazanın şiddeti ile metrelerce havaya yükselerek yolun karşısında bulunan duvara çarparak durabildi. Kazanın ardından araç kullanılamaz hale gelirken, dikkatsiz sürücü ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yürekleri hoplatan kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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