İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, gece saatlerde Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında park halinde duran F.B.'ye ait 81 EA 074 plakalı otomobile, direksiyon hakimiyetini kaybeden S.Ş. idaresindeki 67 LT 365 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Gülcan Çolak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.