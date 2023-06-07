Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı

Kaza, gece saatlerde Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında park halinde duran F.B.'ye ait 81 EA 074 plakalı otomobile, direksiyon hakimiyetini kaybeden S.Ş. idaresindeki 67 LT 365 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Gülcan Çolak

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