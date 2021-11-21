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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde demirleri yerinden söktü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde demirleri yerinden söktü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde demirleri yerinden söktü

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde bulunan demir direkleri yerinden söktü. Orta refüjün savaş alanına döndüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde demirleri yerinden söktü - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Mevlana kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 ACJ 463 plakalı otomobilin sürücüsü Metin B. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil refüje çıkarak durabildi. Otomobil çarpmanın şiddeti ile refüj üzerinde bulunan demir direkleri yerinden söktü.

Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahmut Kayacan
 

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