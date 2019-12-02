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Direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisi otobüs durağına daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisi otobüs durağına daldı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisi otobüs durağına daldı

İstanbul Büyükçekmece'de üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi. Durakta kimsenin beklememesi faciayı önlerken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisi otobüs durağına daldı - Tıkla İzle

Kaza, saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece Hadımköy yolunda meydana geldi. Üniversitede okuyan iki arkadaş grubu, yemek yemek için araçlarına binerek dışarı çıktı. 34 DJ 8574 plakalı aracını kullanan Recep Aziz U., yolda seyrederken bir an direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. Otomobil durağın hemen arkasında bulunan bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kazada araç içerisindeki 4 öğrenciden biri olan Mustafa K.G. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar üniversite öğrencilerinin yardımına koştu. Bu sırada okuldan beraber ayrıldıkları diğer arkadaş grubu kazayı yapan arkadaşlarını görerek durdu. Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa K.G.'yi hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası öğrenciler büyük şok yaşarken bölgede araç yoğunluğu oluştu. Kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Erdal Can İçelli
 

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